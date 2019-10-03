"إسرائيل" تُشيد بالسعودية لتهنئتها لليهود في رأس السنة العبرية

علقت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، على التهنئة التي تلقتها من سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن بمناسبة رأس السنة العبرية، حيث أشادت خارجية الاحتلال بالتهنئة معتبرة أيها "مبادرة إيجابية" من المملكة السعودية.

وقالت وزارة الخارجية وفقًا لما نشرته عبر صفحتها الرسمية على تويتر: "لمن دواعي سرورنا أن نرى معايدة سفيرة المملكة العربية السعودية سعادة السفيرة ريما بندر آل سعود ليهود امريكا بمناسبة حلول السنة العبرية الجديدة".

وأضافت: "نعدها مبادرة إيجابية وخطوة على طريق التسامح والاحترام المتبادل عسى أن تتعمق هذه القنوات بما يخدم الشعب اليهودي قاطبة والشعب السعودي".

وكان عدد من الصحفيين الأمريكيين اليهود، نشروا صورة بطاقة معايدة وصلتهم بشكل شخصي، من السفارة السعودية في الولايات المتحدة لتهنئتهم بالسنة العبرية الجديدة لأول مرة في تاريخها.

وكتبت إحدى عبارات التهنئة بالصيغة العبرية: "شانا توفا" (سنة سعيدة).