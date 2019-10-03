ألمانيا تحرم فنان لبناني من الحصول على جائزة أوروبية لدعمه " BDS"

حرمت سلطات مدينة آخن الألمانية الفنان اللبناني وليد رعد من جائزة "نيلي زاكس" الأدبية بقيمة 9900 دولار، بسبب دعمه لحركة مقاطعة إسرائيل "BDS".

وكانت مدينة آخن الألمانية اختارت رعد للحصول على هذه الجائزة عن مشروعه "أطلس غروب"، الذي يتناول تاريخ الحرب الأهلية في لبنان واستمر من عام 1989 حتى 2004.

وبحسب جريدة "الأخبار اللبنانية"، فإن رئيس بلدية آخن، مارسيل فيليب، أصدر بيانا قال فيه: "استنادا إلى بحثنا، نفترض أن الفائز بالجائزة هو من مؤيدي BDS وشارك في مختلف تدابير المقاطعة الثقافية لإسرائيل".

وعندما رفض رعد أن ينأى بنفسه عن الحركة تم سحب الجائزة منه.

وليد رعد، أحد أهم الفنانين اللبنانيين المعاصرين الذين تعاطوا مع تاريخ لبنان الحديث من خلال إعادة النظر بالأشكال والقوالب التي تساعده في كتابة هذا التاريخ وتصويره.

وكانت مدينة دورتموند الألمانية، ألغت قرارا بتسليم جائزة "نيللي ساكس" الأدبية للروائية البريطانية من أصل باكستاني كاميلا شمسي، لدعمها حركة مقاطعة إسرائيل "BDS".