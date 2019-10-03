فرض حظر التجول في العراق منذ فجر اليوم حتى اشعار اخر

قرر رئيس وزراء الحكومة العراقية عادل عبد المهدي فجر اليوم الخميس، فرض حظر التجوال في العاصمة بغداد حتى اشعار اخر.

ويأتي قرار المهدي بعد ما شهدته العاصمة العراقية من احتجاجات كبيرة ضد الحكومة وسياستها وعدم حل المشاكل التي تعاني منها الدولة العراقية سواء الاقتصادية أو السياسية.

وقال رئيس الوزراء عبد المهدي في بيان نقلته رويترز: "منع التجوال التام في بغداد من الساعة الخامسة صباح يوم الخميس وحتى إشعار آخر"، مضيفًا أنه سيجري استثناء المسافرين من وإلى مطار بغداد وعجلات الاسعاف والحالات المرضية من قرار حظر التجوال".

وجاء في البيان أنه سيتم أيضا "استثناء العاملين في الدوائر الخدمية كالمستشفيات ودوائر الكهرباء والإسالة من قرار حظر التجوال".