يوم غضب واضراب شامل في البلدات العربية بالداخل المحتل

من المقرر أن تشهد البلدات العربية في الداخل الفلسطيني المحتل اضراب شامل ومظاهرات واسعة احتجاجًا على استمرار الجرائم بحق الجماهير العربية دون رادع من شرطة الاحتلال لوقف الجرائم.

وستشهد البلدات العربية يوم غضب وعنف احتجاجًا على جريمتين قتل في الأسبوع الماضي، وقد اشارت مصادر إعلامية أن عدم تدخل شرطة الاحتلال لوقف الجرائم بحق الجماهير العربية أدى إلى غليان وسخط كبير في الشارع العربي.

وسيشمل الاضراب الشامل كافة المؤسسات التعليمية وسط دعوات للتظاهر في منطقة مجد الكروم إضافة للتظاهر في مدينة الناصر قرب المباني الحكومية، كما ستنظم وقفات احتجاجية كبيرة في عدد من البلدات العربية لمحارفة هذه الأفة التي تستهدف المجتمع العربي.

وكانت لجنة المتابعة العليا في اجتماع طارئ عقدته يوم أمس الأربعاء اتخذت جملة من القرارات العملية لمناهضة العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي بينها الإضراب العام والشامل في البلدات العربية، غدا الخميس.

ويشمل الإضراب المدارس والروضات والبساتين والمحلات التجارية والمرافق العامة.

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 71 قتيلا، بينهم 11 امرأة منذ مطلع العام الجاري 2019، فيما قُتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.

وقُتل 13 شخصا في جرائم مختلفة غالبيتها بإطلاق النار في البلدات العربية بالبلاد خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.