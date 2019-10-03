الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا بينهم قيادي من الجبهة الشعبية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس حملة اعتقالات واسعة طالت الاعتقالات 13 مواطنا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى ضبط قطعة سلاح ناري في نابلس.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "خلال ساعات الليلة الماضية اعتقل الجيش 13 فلسطينيا، من الضفة الغربية".

وأضاف الناطق باسم الاحتلال أن قوات الجيش ضبطت قطعة سلاح خلال اعمال التمشيط والبحث عن وسائل قتالية في مدينة نابلس المحتلة".

وخلال حملة الاعتقالات في مدينة رام الله تم اعتقال القيادي في الجبهة الشعبية محمد وليد حناتشة بتهمة الضلوع في عملية قتل المستوطنة رينا شنرا ي في مستوطنة دولف.

وعرف من بين المعتقلين:

١. الفتى عباد وجدي البرغوثي- كوبر شمال رام الله

٢. المحرر والقيادي في الجبهة الشعبية محمد وليد حناتشة- رام الله

٣. محمد يوسف زهران- دير أبو مشعل غرب رام الله.

٤. أحمد حمامدة- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

٥. المحرر يوسف أبو حسين- الخليل.

٦. بشير خالد الرجبي- الحليل.

٧. باسل الحمامي- نابلس.

٨. المحرر علي عطياني- عنزة قرب جنين.

٩. عمر خدرج- قلقيلية.

١٠. ممدوح جمال عميرة- رام الله.