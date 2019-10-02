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برشلونة ينتزع فوزاً على انترميلان في ابطال أوروبا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:57 - 02 أكتوبر 2019
برشلونة و انتر ميلان برشلونة و انتر ميلان
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انتزع برشلونة الأسباني فوزاً ثميناً من نظيره الإيطالي انترميلات في دوري مجموعات ابطال أوروبا بهدين لهدف في المباراة التي أقيمت في معقل كتالونيا ، الكامب نو.

وبادر انترميلان الإيطالي بالتسجيل في الدقيقة الأولى من الشوط الأول اثر هفوة دفاعية من برشلونة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الانتر.

وفي الشوط الثاني ومع اجراء تغيير في وسط الملعب بدخول افيدال، سجل لويس سواريز هدف التعادل في الزاوية اليمنى من الحارس الاورجوياني على الطاير.

وقبل نهاية المباراة ضغط صانع الألعاب ونجم الفريق ليونيل ميسي واسقط كرة جاهزة لسوارير وسجل منها هدف التقدم.

 

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