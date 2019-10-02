نتنياهو يشن هجوما على لابيد ويتهمه بتعطيل تشكيل الحكومة

شن رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو اليوم، هجومًا على المرشح الثاني في حزب "ازرق ابيض"، يائير لبيد، واعتبر أن "السبب الوحيد لعدم وجود حكومة وحدة هو يائير لبيد. وقال:" إن لبيد يحتجز غانتس كرهينة، ولأسباب غير واضحة - غانتس مستسلم".

وأضاف نتنياهو إنه "من غير المعقول أن يجر لبيد دولة بأكملها إلى انتخابات ثالثة، لمجرد أنه لن يتخلى عن حلمه في أن يصبح رئيسًا للحكومة وأن يتخلى عن حلمه في التناوب مع غانتس على منصب رئاسة الحكومة".

بدوره، حمّل لبيد نتنياهو مسؤولية فشل المفاوضات، وقال في تعقيبه على أقوال نتنياهو: "في الحقيقة هناك شخص واحد يحتجز الدولة كلها كرهينة، وشخص واحد يمنع تشكيل حكومة وحدة، في الواقع، هناك شخص واحد يقوم بكل ما في وسعه للذهاب لانتخابات جديدة: بنيامين نتنياهو".

تأتي التطورات الأخيرة على ضوء جلسة الاستماع الخاصة بقضية نتنياهو، والتي انطلقت منذ الساعة العاشرة صباحا.

وكانت قائمة "ازرق ابيض" قد أعلنت، أمس، عن إلغاء جولة مفاوضات كانت مقررة اليوم بين ممثلي القائمة وممثلي حزب الليكود، بالإضافة إلى إلغاء لقاء كان من المفترض أن يجمع نتنياهو برئيس القائمة، بيني غانتس".

وأرجع "ازرق ابيض" قرار تجميد المفاوضات إلى أن "الشروط الأساسية التي يجب توافرها لإجراء محادثات جديدة فعّالة بين فريقي المفاوضات غير متوفرة. وبالتالي لن يعقد أي اجتماع الأربعاء"، في حين حمّل لبيد، مسؤولية إحباط "حكومة وحدة، لأنه لا يريد تناوبًا بين نتنياهو وغانتس، ولأجل ذلك يجر الدولة إلى انتخابات".