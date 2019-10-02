رئيس سلطة الأراضي يتفقد مشاريع الإسكان في خانيونس

تفقد رئيس سلطة الأراضي أ. ماهر أبو صبحة اليوم الأربعاء، خلال جولة له الأراضي الحكومية ومشاريع إسكان الموظفين في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأطلع أبو صبحة على سير العمل في فتح شوارع مدينة حمد للأسرى ومشروع الاقصى بمرحلتيه الثانية والثالثة، وكذلك التعديات التي جرت ازالتها في منطقة غرب جامعة الأقصى، والتعديات الواقعة في مواصي مدينة خانيونس ومنطقة نهر البارد.

وأكد رئيس سلطة الأراضي على استمرار عمليات الإزالة لاسيما التعديات الزراعية لوقف النزيف في تلك الأراضي ومنع تجرؤ المواطنين على التعدي على الممتلكات العامة.



