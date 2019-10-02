سلطة النقد تصدر تعميمًا للمصارف بشأن رواتب الموظفين

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الأربعاء، تعميماً إلى كافة المصارف العاملة في فلسطين، بشأن صرف رواتب الموظفين من راتب شهر أيلول/2019م، وتنظيم عمليات تسديد الأقساط على الموظفين.

وقررت سلطة النقد تنظيم عمليات تسديد أقسام التسهيلات لموظفي القطاع العام الحاصلين عليها من المصارف، في ظل عدم انتظام تحويل رواتب موظفي القطاع العام وقيام وزارة المالية والتخطيط بتحويل ما نسبته 60% من راتب شهر أيلول الماضي.

وطالب سلطة النقد المصارف الالتزام بالتعليمات الصادرة، حيث يجوز للمصرف تسديد ما لا يزيد عن نسبته عن 50% من قيمة أول قسط مستحق أو أقساط مستحقة على الموظف المقترض، وذلك بسداد الالتزامات الشهرية المترتبة عليه في ذلك الشهر، شريطة ألا يتجاوز قيمة الخصم ما نسبته 50% من الدفعة المحمولة.

وأوضحت بانه يجوز للمصرف تأجيل تسدي المتبقي من قيم أول قسط مستحق على الموظف وذلك وفق إجراءات حددتها سلطة النقد على الموظف الالتزام بها.

نص بيان سلطة النقد بشأن رواتب الموظفين:



