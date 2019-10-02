هاشتاق دشنه صحفيون فلسطينيون ضد سياسة فيسبوك يتصدر موقع تويتر

تصدر هاشتاق #FBblockspalestine أطلقه صحفيون فلسطينيون مساء الأربعاء، في إطار حملة إلكترونية للتعبير عن رفضهم لسياسة الانتهاكات التي تنتهجها إدارة موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك في محاربة المحتوى الفلسطيني، بالتعاون مع مركز صدى سوشيال.
وفور انطلاق موعد الحملة الساعة الثامنة بتوقيت فلسطين المحتلة 8:00م ،غرد الآلاف من الصحفيين ونشطاء التواصل الاجتماعي بكثافة ، داعين إلى مواجهة سياسة إدارة فيسبوك المجحفة بحق المحتوى الفلسطيني
واستهجن الصحفيون والنشطاء في تغريداتهم سياسة الفيسبوك ضد المحتوى الفلسطيني، المتمثل في إغلاق الصفحات وحسابات النشطاء دون سابق إنذار وبحجج واهية، في المقابل يعزز الموقع من المحتوي "الإسرائيلي" الذي يعمل في الأساس على تحريض مستوطنيه على قتل الأبرياء وطرد الفلسطينيين من أراضيهم.
ورصد موقع فلسطين اليوم ابرز التغريدات على الهاشتاق #FBblockspalestine،
حساب حركة مقاطعة إسرائيل على موقع تويتر، كتب :" شركة "فيسبوك" منحازة بشكل واضح للاحتلال ومن يروّج للفكر الصهيوني وجرائم الاحتلال، وتعمل في الوقت نفسه على إسكات الصوت الفلسطيني وتحييده عن الفضاء الأزرق.
غردوا على #FbBlocksPalestine للضغط على "فيسبوك" حتى انتزاع حقّنا في الدفاع عن قضيتنا وتوثيق وفضح جرائم الاحتلال.
شركة "فيسبوك" منحازة بشكل واضح للاحتلال ومن يروّج للفكر الصهيوني وجرائم الاحتلال، وتعمل في الوقت نفسه على إسكات الصوت الفلسطيني وتحييده عن الفضاء الأزرق.— حركة مقاطعة اسرائيل (@BDS_Arabic) October 2, 2019
غردوا على #FbBlocksPalestine للضغط على "فيسبوك" حتى انتزاع حقّنا في الدفاع عن قضيتنا وتوثيق وفضح جرائم الاحتلال pic.twitter.com/2ArzgnKgJ7
ريناد الشرباتي شاركت في التغريد على الهاشتاق قائلة :" ٥٠٠ انتهاك موثق شمل حذف حسابات وصفحات فلسطینیة، وثقها مركز "صدى سوشال" منذ بدایة عام 2019 .
.#FbBlocksPalestine
٥٠٠ انتهاك موثق شمل حذف حسابات وصفحات فلسطینیة، وثقها مركز "صدى سوشال" منذ بدایة عام 2019— Renad Sharabaty (@renad_sharabaty) October 2, 2019
.#FbBlocksPalestine pic.twitter.com/j1grTMT7Am
ايناس المحاميد غردت قائلة:" أن تعبر عن حقك في التحرر والحرية من الاحتلال الإسرائيلي غير مسموح به في منصة عالمية تصف نفسها "بمنصة الحريات" #FBblocksPalestine
أن تعبر عن حقك في التحرر والحرية من الاحتلال الإسرائيلي غير مسموح به في منصة عالمية تصف نفسها "بمنصة الحريات"— Enas Almahameed (@almahameed_enas) October 2, 2019
#FBblocksPalestine pic.twitter.com/H5NQxCN1Wm
حساب صدى سوشيال علق:" في حال حذف حسابك على فيسبوك لا تسكت لهم، قم بالاعتراض مرة ومرتين وعشرة .. راسلنا @SadaSocialPs لتوثيق الانتهاك والاعتراض عليه،صور رسالة الحذف وفضح فيسبوك في كل المنابر العالمية..بعض النشطاء سيرفعون دعاوي قضائية ضد فيسبوك للمطالبة بالتعويض#FbBlocksPalestine
في حال حذف حسابك على فيسبوك لا تسكت لهم، قم بالاعتراض مرة ومرتين وعشرة .. راسلنا @SadaSocialPs لتوثيق الانتهاك والاعتراض عليه،صور رسالة الحذف وفضح فيسبوك في كل المنابر العالمية..بعض النشطاء سيرفعون دعاوي قضائية ضد فيسبوك للمطالبة بالتعويض#FbBlocksPalestine— SadaSocial Ps (@SadaSocialPs) October 2, 2019
فيسبوك يعمل كأداة بيد الإدارة الأمريكية ويتوجب عليه أن يكون منصة حرة للتعبير عن الرأي #FBblocksPalestine pic.twitter.com/NDQgdMaOUV— فلسطين27 (@Pal_27KM) October 2, 2019