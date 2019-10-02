كوتينيو يقنع البافاري بضرورة التعاقد معه

ذكر تقرير صحفي إسباني، أن بايرن ميونخ يفكر في قرار جديد يخص لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو، والذي يلعب معارًا من برشلونة هذا الموسم.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن بايرن ميونخ على استعداد لتفعيل خيار الشراء في عقد كوتينيو خلال الصيف المقبل مقابل 120 مليون يورو.

ونوهت أن كوتينيو أقنع مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش ومسئولي بايرن ميونخ بأهميته مع الفريق البافاري، من خلال مشاركته بشكل مستمر، عكس ما كان يحدث مع اللاعب البرازيلي في برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن فيليب كوتينيو يشعر بالسعادة في بايرن ميونخ، بعد حصوله على ثقة ودعم بايرن ميونخ، بعدما عانى كثيرًا خلال تواجده في ملعب الكامب نو.

ويحرص بايرن ميونخ على إنهاء هذا الملف في أقرب وقت ممكن، سواء بالاتفاق مع كوتينيو أو إبلاغ برشلونة، في ظل ترقب العديد من الأندية، لموقف النجم البرازيلي.