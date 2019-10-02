زيدان يعيد نجمي ريال مدريد لمواجهة غرناطة

شارك الويلزي جاريث بيل، والكولومبي خاميس رودريجيز، في مران ريال مدريد، اليوم الأربعاء، بعدما غابا عن مواجهة كلوب بروج الليلة الماضية، في ثاني جولات دوري الأبطال الأوروبي.

وأظهرا أنهما في حالة جيدة، تسمح بمشاركتهما في مباراة غرناطة، لحساب الجولة الثامنة من الليجا، السبت المقبل، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وكان المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، قد أكد أن قراره باستبعاد بيل وخاميس من مواجهة بروج، التي انتهت بالتعادل (2-2)، جاء لأنهما "يعانيان مشكلات" بدنية.

وبعدها بساعات، تدرب اللاعبان بشكل طبيعي مع باقي المجموعة، التي لم تخض مباراة الأمس.

وغاب عن المران الحارس البلجيكي، تيبو كورتوا، الذي يتلقى حاليا العلاج إثر معاناته من آلام بالمعدة وقيء، تسببا في تغييره عقب انتهاء الشوط الأول أمام بروج.

وعزز زيدان المران بحارس الرديف، خافيير بيلمان، والمدافعين مانو هيرناندو وخابي هيرنانديز، في حين أجرى اللاعبون الأساسيون في مباراة الأمس جلسة تعافي.