صحفيون ونشطاء يطلقون حملة تغريد ضد الحظر على المحتوى الفلسطيني

أطلق صحفيون ونشطاء فلسطينيون اليوم الأربعاء، حملة إلكترونية لرفض الانتهاكات التي تنتهجها إدارة موقع "فيسبوك" الشهير في محاربة للمحتوى الفلسطيني، وذلك بالتعاون مع مركز صدى سوشيال.

ودعت الحملة لمواجهة إجراءات الموقع المجحفة بحق المحتوى الفلسطيني على الاستمرار في رصد انتهاكاته، والتغريد على هاشتاق #FBblockspalestine، وذلك الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء

وتهدف الحملة، إلى تعريف الجمهور بمدى التهديد الذي تشكله اجراءات الموقع والإعلان عن رفض هذه الخطوات،كما وتدعو المستخدمين كافة للمشاركة في التغريد على الهاشتاج.

واستهجنت الحملة سياسة الموقع "الفيس" ضد المحتوى الفلسطيني، المتمثل في إغلاق الصفحات وحسابات النشطاء دون سابق إنذار وبحجج واهية، في المقابل يعزز الموقع من المحتوي "الإسرائيلي" الذي يعمل في الأساس على تحريض مستوطنيه على قتل الأبرياء وطرد الفلسطينيين.

تتبنى رواية الاحتلال وتتماهى مع سياساته العنصرية، كما أوضحت الحملة، في حين تجارب الرواية الفلسطينية بمجرد نشر بوست او صورة أو فيديو يفضح جرائم الاحتلال.

وتشير الحملة إلى أنّ هناك سلسلة فعاليات عملية ستبدأ الأسبوع القادم بالتعاون مع مؤسسات اجتماعية لمواجهة خطر محاربة المحتوى الفلسطيني، مشدداً على انه سيتم تنظيم فعاليات ميدانية احتجاجية بالإضافة لدراسة جدوى رفع قضية قانونية ضد موقع "الفيس".

وطور "الفيسبوك" خوارزمية تمكنه من حذف منشورات المستخدمين في حال شملت أسماء أو أحزاب فلسطينية دون النظر إلى السياق الذي وردت فيه، فيما اعتبر الحملة ذلك تعدي على حرية الرأي والتعبير.