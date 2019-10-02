الاحتلال سيسمح بتصدير كميات غاز أكبر

يعتزم الاحتلال "الإسرائيلي" تقديم تعديلات على اتفاقيات تسمح له بتصدير كميات غاز أكبر للجمهورية العربية المصرية من 64 مليار متر مكعب إلى 85 مليار متر مكعب على مدار الـ15 عاماً.

وأعلن الشركاء في حقلي "تمار" و"ليفياثان" الإسرائيليين، توقيع عقود جديدة لتزويد شركة "دولفيونوس" القابضة المصرية بالغاز الطبيعي، وفق ما جاء في صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية.

وبحسب شروط الاتفاقات المعدلة بين شركات الاحتلال ومصر، سيسمح حقل "ليفياثان" بتوفير 60 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لـ"دولفينوس"، صعودا من 32 مليار متر مكعب المنصوص عليها في الاتفاقية الأصلية.

وعلى أثر ذلك، سيخفض حقل "تمار" من الكميات الموردة لمصر من 32 مليار متر مكعب إلى 25.3 مليار متر مكعب على مدار الـ15 عاماً.

وكانت شركة "ديليك" الإسرائيلية قد وقعت اتفاقية لتوريد 64 مليار متر مكعب من الغاز في شهر فبراير عام 2018، إلى شركة "دولفينوس" على مدى الـ10 أعوام القادمة، بقيمة 15 مليار دولار.