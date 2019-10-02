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السعودية تعيد قيادي في حماس من المستشفى للسجن

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:00 - 02 أكتوبر 2019
القيادي في حركة حماس محمد الخضري القيادي في حركة حماس محمد الخضري
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قال نائب رئيس حركة حماس في الخارج، محمد نزّال، إن السلطات السعودية، أعادت القيادي في الحركة، محمد الخضري، من المستشفى، إلى سجن ذهبان السياسي في مدينة جدة.

وغرد نزال في حسابه عبر "تويتر"، بأن الخضري قضى عدة أسابيع في أحد مستشفيات مكة، للعلاج من المرض العضال المصاب به.

وأضاف: "نحمد الله على سلامتك، يا أبا هاني، وأسأله تعالى أن يمنّ عليك وعلى نجلك د.هاني، والمعتقلين كافة، بالصحة والعافية، وبالفرج القريب، وأن يلهمكم وأسركم وعائلاتكم، الصبر والمصابرة".

ويبلغ الخضري من العمر 81 عاما، وهو ممثل حركة حماس في السعودية من سنوات طويلة، واعتقل مطلع العام الجاري.

وتعتقل السلطات السعودية، عشرات الفلسطينيين والأردنيين، دون توجيه أي تهمة لهم، وسط أنباء أن الاعتقال يأتي لعلاقتهم بحركة "حماس".

وكانت حركة "حماس"، طالبت قبل أسابيع، السلطات السعودية بالإفراج عن الخضري ونجله، وبقية المعتقلين.

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