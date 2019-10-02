تشكيلة برشلونة ضد انتر ميلان تتعرض لكارثة لغياب لاعب مهم

تعرضت تشكيلة برشلونة ضد انتر ميلان في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا مساء اليوم إلى نكسة جديدة مع غياب المدافع والظهير الأيسر جونيور فيربو بشكل رسمي.

واللاعب فيربو المنتقل حديثاً إلى النادي الكتالوني قادماً من صفوف ريال بيتيس لن يلعب في تشكيلة برشلونة ضد انتر ميلان (2/10/2019) وذلك وفقًا لبيان رسمي من النادي الكتالوني

وأوضح برشلونة السبب في تغيب فيربو من تشكيلة برشلونة ضد انتر ميلان إلى إصابته بشكل مفاجئ خلال التمرين التحضيري للمباراة.

وجاء في البيان الذي نشره الموقع الرسمي للنادي الكتالوني: "إن جونيور فيربو لن يكون قادراً على لعب مباراة الليلة المنتظرة ضد انتر ميلان الإيطالي ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، التي تلعب مساء اليوم على ملعب الكامب نو.

وذكر بيان برشلونة أن فيربو تعرض لإصابة في التدريبات وسوف يتم تقييمه من قبل الجهاز الطبي خلال الساعات ولكنه لم يتمكن من اللعب ضد انتر ميلان الليلة.

وعمق فيربو جراح برشلونة بهذه الأخبار، النادي الكتالوني الذي سيلعب اليوم ضد إنتر ميلان بدون أى ظهير أيسر بسبب إصابة جوردي ألبا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة برشلونة ضد انتر ميلان مساء اليوم الأربعاء الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.