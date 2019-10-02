من المقرر أن تبدأ مباراة برشلونة ضد انتر ميلان مساء اليوم الأربعاء الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الثانية من دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020

وينتظر عشاق مباراة برشلونة ضد انتر ميلان عرض تشكيلة الفريقين للجمهور قبل بداية المباراة الصعبة، وكثيرٌ من الصحف والمواقع الرياضية الاجنبية توقعت تشكيلات مختلفة في بعض المراكز لكلا الفريقين وهيه التشكيلة التي يتوقع ان تبدأ المباراة وهي كالتالي:

تشكيلة برشلونة ضد انتر ميلان

حارس المرمى: شتيجن

خط الدفاع: جونيور - لينجليت - بيكيه - سيميدو

خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - آرثر

خط الهجوم جريزمان - سواريز - بيريز

أما تشكيلة انتر ميلان ضد برشلونة

حارس المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: سكرنيار - دي فريج - جودين

خط الوسط: أسامواه - سينسي - بروزوفيتش - باريلا - كاندريفا

خط الهجوم: سانشيز – لاوتارو

يُشار إلى ان المجموعة السادسة والتي تضم برشلونة الاسباني وانتر ميلان الايطالي بوروسيا دورتموند الألماني وسلافيا براغ التشيكي متعادلين جميعًا برصيد نقطة واحد فقط.