نتنياهو لابيد: يريد جر "اسرائيل" نحو انتخابات ثالثة

اتهم رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأربعاء، يائير لابيد عضو حزب "كحول لفان" –ازرق ابيض- بجر "إسرائيل" إلى انتخابات ثالثة لأنه متمسك بحلمه بأن يصبح رئيس حكومة الاحتلال خلفًا لنتنياهو.

واقترح نتنياهو عبر حسابه على تويتر، على حلفائه في "كتلة اليمين" التوجه إلى رئيس حزب "يسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، الذي لا يزال يرفض حتى اللحظة دعم أي حكومة لا تتألف من "الليكود" و"كاحول لافان".

ووفقًا لصحيفة معاريف العبرية، فقد اجتماع نتنياهو اليوم مع قادة اليمين والحريديم، الذين يشكلون مع "الليكود" ما يطلق عليه "كتلة اليمين"، واتفقوا في حال أعاد نتنياهو التكليف بتشكيل الحكومة، فإنهم سيرفضون عقد لقاءات مع ممثلي "كاحول لافان"، والتوجه إلى طاقم المفاوضات، الذي يضم الوزيرين زئيف إلكين وياريف ليفين.

وأيد غالبية قادة كتل اليمين والحريديم المبادرة للتوجه إلى ليبرمان بهدف فك "العقدة السياسية"، وتشكيل حكومة ضيقة.