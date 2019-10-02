هوجان v.s ريك فلير .. في كراون جول 2019 بالرياض

أعلن اتحاد WWE لاتحاد المصارعة، عن إقامة مواجهة من العيار الثقيل في عرض جوهرة التاج – كراون جول 2019 والذي سيقام في العاصمة السعودية الرياض.

وسيواجه فريق الأسطورة هالك هوجان خصمه فريق الأسطورة ريك فلير في العرض المرتقب بنهاية شهر اكتوبر الجاري.

وسيكو قائد فريق هوجان هو بطل WWE العالمي سيث رولينز، بينما سيكون قائد فريق ريك فلير المصارع الكبير الأفعى راندي أورتن.

وسيضم فريق هوجان مع رولينز أيضا روسيف وثلاث مصارعين آخرين سيتم الإعلان عنهم بعد ذلك، بينما يضم فريق فلير مع راندي أورتن النجم بارون كوربين مع ثلاث مصارعين آخرين سيتم الإعلان عنهم لاحقا.

وفي وقت سابق، كشف تقرير على موقع PWInsider أن النجم سي إم بانك ظهر في مبنى شبكة فوكس التليفزيونية من أجل الاختبار على دور جديد سيقوم به وراء الكواليس.

ومن المعروف أن شبكة فوكس الرياضية سوف تقوم بنقل عرض سماك داون للمرة الاولى في 4 أكتوبر المقبل، وهو ما يتزامن مع الذكرى العشرين لانطلاقة العرض الأزرق.

ولم يحدد التقرير ما إذا كان الدور الجديد الذي يختبر عليه سي إم بانك هو خاص ببرنامج إذاعي خاص به أم يخص الاستوديو التحليلي للعرض الأزرق.

وربما يكون الأمر أبعد من ذلك ونشاهد النجم سي إم بانك وهو يعود من جديد إلى حلبات WWE.

وترك سي إم بانك اتحاد WWE في عام 2014، ولم يدخل من وقتها في أي نزال مصارعة، بل وازدادت المشاكل بينه وبين اتحاد WWE ووصلت إلى المحاكم.