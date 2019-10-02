القامة العرية تقاطع الكنيست ولجنة المتابعة تعلن الاضراب غدًا

قرر نواب القائمة العربية المشتركة مقاطعة الجلسة الافتتاحية للكنيست الإسرائيلي غدا الخميس، كتعبير عن الغضب إزاء تواطؤ الشرطة الاسرائيلية في جرائم القتل المنتشرة في المجتمعات العربية داخل "اسرائيل".

كما قررت لجنة المتابعة العليا في اجتماع طارئ عقدته، اليوم، في قاعة المركز الجماهيري بمجد الكروم، جملة من القرارات العملية لمناهضة العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي بينها الإضراب العام والشامل في البلدات العربية، غدا الخميس.

ويشمل الإضراب المدارس والروضات والبساتين والمحلات التجارية والمرافق العامة.

وجاء اجتماع لجنة المتابعة الطارئ في مجد الكروم في أعقاب جريمة قتل الشقيقين أحمد وخليل سامي مناع (30 و23 عاما) وإصابة آخرين بجروح خطيرة، وذلك لاتخاذ قرارات للتصدي للعنف والجريمة.

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 71 قتيلا، بينهم 11 امرأة منذ مطلع العام الجاري 2019، فيما قُتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.

وقُتل 13 شخصا في جرائم مختلفة غالبيتها بإطلاق النار في البلدات العربية بالبلاد خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.