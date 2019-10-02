موعد يوم المعلم 1441 في السعودية

في عام 1994، قررت منظمة العمل الدولية (ILO) واليونسكو تعيين الخامس من أكتوبر من كل عام ليوم للاحتفال وتكريم المعلم، والسبب في اختيار هذا اليوم بالتحديد لأنه يتزامن مع نفس اليوم الذي تم فيه توقيع التوصية المشتركة بشأن شؤون المعلمين في عام 1966.

ساعد التعليم الدولي في نشر مفهوم يوم المعلمين في العديد من البلدان حول العالم، مع أكثر من 100 دولة مختلفة تحتفل بهذا اليوم كل عام، حيث حددت بعض الدول هذا اليوم عطلة رسمية لقطاع التعليم، بينما يقضي البعض يوم عمل.

وتخصص منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) احتفالاً كبيراً بيوم المعلمين كل عام، وتهدف إلى جلب خريجين متميزين من جميع أنحاء العالم إلى مهنة التدريس، والسعي جاهدة لرفع مكانة المعلم والتعليم.

يوم المعلم في السعودية، لا يوجد أجل وأشرف ممن يتعامل مع العقول البشرية فهي أغلى ما يمتلكه المرء، فبالعقول المستنيرة الواعية تبنى الأمم والحضارات، وتتولد الكفاءات التي بها يقوم المجتمع وينهض، فبالعلم والمعلم ارتفعت الأمم من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة والعلم.

بدأت وزارة التربية والتعليم في المملكة الاستعداد لمشاركة دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين ، الذي يصادف يوم 5 أكتوبر.