تردد قناة nrt عربية 2019

تقدم قناة إن آر تي العربية، وهي قناة كردية عراقية تبث باللغة العربية من كردستان، أهم وأحدث الأخبار العربية والحصرية وتسعى إلى تغطية إخبارية شاملة في العراق والدول العربية وتهتم بالشؤون العراقية وجميع تفاصيلها.

تبث قناة NRT Arab Online البث التلفزيوني المباشر مجانًا على مدار اليوم بدون توقف أو تشفير مجاني ويتبعه عدد كبير من المشاهدين حول العالم.

قناة نارت العربية هي شركة تابعة لمؤسسة ناليا للإعلام وهي مؤسسة مدنية مستقلة، واحدة من أكثر القنوات الفضائية العراقية شهرة وتليها عدد كبير من المشاهدين في دولة العراق والدول العربية بسبب الأخبار الحصرية التي تهم يمكن استقبال المشاهد بجودة عالية تزيد عن 8.0 درجة مئوية، ويمكنه أيضًا مشاهدة القناة الفضائية الثانية NRT الترددية.

تهدف NRT Arabia إلى أن تكون من بين قادة الإعلام في توفير أخبار دقيقة وتشجيع شبكات الإعلام الأخرى على العمل بشكل مستقل في تغطية الأخبار بعيدًا عن تأثير المؤثرين والانتساب السياسي.

هنا هو التردد الجديد والصحيح للقناة العربية الكردية NRT بعد التغيير الأخير على القمر الصناعي نايل سات: