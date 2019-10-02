نتائج المعهد القضائي الدورة 42 امتحان الكفاءة للمتقدمين

من المقرر أن يعلن المعهد القضائي نتائج الدورة 42 لسنة 2019، خلال الساعات القادمة على الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس القضاء الأعلى.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن المعهد سيفتح باب الاعتراض على النتائج ولمدة ثلاثة أيام، مشيراً إلى أن تقديم الاعتراضات ستكون في مقر المعهد القضائي.

وفي وقت سابق، خاطبت وزارة العدل المصرية كلّاً من مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة للإسراع في موافاتها بأسماء الناجحين في المقابلات الشخصية، للالتحاق حديثاً بالعمل القضائي من بين خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، وذلك حتى يتم توزيعهم على دفعات، لتلقي دروس ومحاضرات في الأكاديمية الوطنية للشباب.

وذلك تأكيداً على تمسك السلطة الحاكمة بضرورة استخدام هذه الأكاديمية كأداة ترشيح أخيرة ونهائية لاختيار القضاة، شأنهم في ذلك شأن المتقدمين للعمل الدبلوماسي والوظائف الحكومية الأخرى.

وطلب مجلس القضاء الأعلى من الرئيس السيسي، عبر مخاطبات رسمية، أن يعفي وكلاء النيابة من الالتحاق بالأكاديمية، مقابل إضافة بعض المواد والمناهج الخاصة بحروب الجيل الخامس والعلاقات الدبلوماسية واستراتيجية السياسة المصرية، وغيرها من المواضيع التي تركز عليها الدراسة في الأكاديمية، إلى ما يدرسه القضاة الشباب فور التحاقهم بالعمل القضائي في معهد الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، خصوصاً أن هناك سوابق، بعد عام 2013، بتدريس مواد ذات طبيعة أمنية واستراتيجية في هذا المعهد.