"إذاعة صوت القدس" تكشف سبب توقف بثها صباح اليوم

أعلنت إذاعة القدس المحلية في قطاع غزة، أن توقف بث الإذاعة صباح اليوم الأربعاء، جاء نتيجة لتوقف جهاز البث الخاص بها بسبب خلل طارئ.

وقالت الإذاعة في بيان صحفي لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية نسخة عنه، إنها تعاني من نقص في الأجهزة وصيانتها، جراء الحصار الإسرائيلي الذي طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، ما حال دون تجديد أجهزة البث لعدم توفر قطع بديلة.

وشدد "إذاعة القدس، على أنها ستواصل طريقها الذي انطلقت من أجله لتأدية رسالتها، رغم كل المعوقات والتحديات واستمرار الحصار "الإسرائيلي".

وأشارت في بيانها، إلى أن الخلل الذي حدث صباح اليوم قد يتكرر في أي لحظة نتيجة استمرار الحصار الظالم على قطاع غزة.