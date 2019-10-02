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مركز التحكيم الهندسي بنقابة المهندسين ينهي تحضيراته لعقد مؤتمره التحكيمي الثالث

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:46 - 02 أكتوبر 2019
نقابة المهندسين نقابة المهندسين
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أنهت اللجنة التحضيرية في مركز التحكيم الهندسي بنقابة المهندسين- فرع غزة التحضيرات والاستعدادات الكافة، لعقد مؤتمر التحكيم الهندسي الثالث، والذي سيعقد في الخامس والسادس من شهر أكتوبر للعام 2019م، برعاية شركة الاتصالات الفلسطينية- بالتل، برئاسة رئيس مركز التحكيم ووكيل وزارة الحكم المحلي م. إبراهيم رضوان.

وتضمن المؤتمر عدة محاور تتعلق بالتحكيم الهندسي في فلسطين، سيتم مناقشتها على مدار يومي المؤتمر، منها قانون التحكيم الهندسي الفلسطيني، وتطور التحكيم الهندسي وفض النزاعات والعقود والانشاءات في فلسطين، بالإضافة إلى محور التحكيم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

فيما قامت لجان المؤتمر المختلفة بتنفيذ كافة الأعمال الموكلة لها، فيما يتعلق بالأوراق الهندسية العلمية والتواصل مع المشاركين، وتجهيز المطبوعات والدعوات وغيرها من الأعمال التي تتعلق بالتغطية الإعلامية بالتواصل مع وسائل الاعلام المختلفة.

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