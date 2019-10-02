قيادي في الجهاد يتقمص دور صحفي ليبرر معاناة الصحفيين على طريقته

تقمّص مسؤول الهيئة العليا لمسيرات العودة، خالد البطش، دور الصحفي ليبرز معاناة الصحفيين الفلسطينيين على طريقته خلال فعالية (صحفيون ضد الحصار) على معبر بيت حانون "ايرز".

ووجه البطش عدة تساؤلات للصحفي رمزي أبو جزر مراسل فضائية فلسطين اليوم، حول معاناة الصحفيين الفلسطينيين في ظل الحصار المطبق على قطاع غزة منذ ما يزيد على 12 عامًا، والرسائل التي يحملها الصحفيين للمجتمع الدولي والاتحاد الدولي للصحفيين.

وقال الصحفي أبو جزر، إن الصحفيين في قطاع غزة يعانون من انتهاكات جسيمة جدًا من قبل الاحتلال "الإسرائيلي"، من منع الحركة والمنع من التصوير ومنع نقل الحقيقة للعالم.

وشدد مراسل فلسطين اليوم، على أن فعالية الصحفيين رسالة يجب أن يلتقطها العالم بأن ينظروا إلى ما يعانيه الصحفي الفلسطيني، لأننا ننقل الحقيقة للعالم، ويجب ان تصل الرواية الفلسطينية وتقف ندًا لكل محاولات التزييف.

وطالب أبو جزر المجتمع الدولي بدعم قضية الصحفيين الفلسطينيين بالحصول على حقوقهم وحريتهم التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية والإنسانية والحقوقية.











