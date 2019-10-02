الخامنئي : سياسة "الضغوط القصوى" الاميركية منيت بالفشل

اكد قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي بان سياسة "الضغوط القصوى" الاميركية قد منيت بالفشل.

وقال القائد الخامنئي خلال استقباله حشداً من قادة وكوادر الحرس الثوري اليوم الاربعاء، ان "الاميركيين فشلوا في سياسة فرض الضغوط القصوى. لقد تصوروا بانه لو تركزت سياسة الضغوط القصوى على الجمهورية الاسلامية الايرانية فانها ستضطر للتعامل بليونة".

واضاف: لقد ادركوا لغاية الساعة بحول الله وقوته بان الضغوط القصوى خلقت مشكلة لهم هم انفسهم ، وحتى الفترة الاخيرة ومن اجل ان يخلقوا حالة رمزية لاخضاع ايران وارغام رئيس بلدنا على اللقاء (مع الاميركيين) فقد لجأوا للتوسل ، وكلفوا اصدقاءهم الاوروبيين ليلعبوا دور الوسيط الا انهم لم يفلحوا ، وان هذه السياسة ستفشل حتى النهاية ايضا.

وفيما يتعلق بالقضية النووية، اكد القائد الخامنئي"اننا سنواصل خفض التزاماتنا ويجب ان نواصل هذا المسار بكل جدية، والمسؤولية هي على عاتق منظمة الطاقة الذرية وعليها تنفيذ خفض الالتزامات التي اعلنت عنها الجمهورية الاسلامية الايرانية بصورة كاملة وشاملة، وان يتواصل هذا الامر حتى نصل الى النتيجة اللازمة وسنصل بالتاكيد".