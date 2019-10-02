نتائج مفاضلة السوري غير المقيم 2019

أعلنت وزارة التعليم العالي في سوريا عن تفضيل سوري غير مقيم، والذي يشمل الطلاب السوريين الحاصلين على شهادات ثانوية من خارج سوريا والذين يرغبون في الالتحاق بالجامعات السورية العامة.

وكانت وزارة التعليم السورية قد أعلنت سابقًا عن نتائج المفاضلة العلمية لعام 2019، والعام التحضيري لكليات الطب "العام والتوازي"، والمقايضة بالمدارس الثانوية للعام الدراسي 2019-2020 بموجب رقم الاشتراك.

كما أصدرت الوزارة نتائج فحص الأفضلية لطلاب السنة التحضيرية لكليات الطب في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2018-2019 عبر موقعها على شبكة الإنترنت.

تضمن الإعلان السنة التحضيرية للكليات الطبية وفروع الجامعة بالكامل ، بالإضافة إلى شروط ومعايير تطبيق هذه المقايضة ورسوم التسجيل لجميع الكليات والمعاهد الفنية في الجامعات السورية.

رسوم المفاضلة: 3200 دولار للكليات الطبية، 2200 دولار لكليات الهندسة والفنون، 1200 دولار لكليات الزراعة والطب البيطري، 900 دولار لكليات العلوم، 800 دولار لكليات الآداب والشريعة، 1000 دولار لبقية الكليات، 1200 دولار لمعهد التعويضات السنية، 1200 دولار للمعاهد الملتزمة وهي معاهد السكك الحديدية بحلب والنفط والغاز في الرميلان وحمص وبانياس، 1000 دولار لمعاهد الحدمة الاجتماعية والعلوم الشرعية والمعهد القانوني والمالي والعلوم المالية والمصرفية وإدارة الأعمال والتسويق وطب الأسنان مساعدات، 800 دولار لبقية المعاهد.

يمكنك العثور على نتائج المفاضلة العلمية الثانية 2019 من خلال الرابط التالي اضغط هنا