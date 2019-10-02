نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2019 الدور الثاني

أصدرت محافظة الرصافة الثانية والكرخ والمثنى نتائج اعتراضات الفرع العلمي التحضيري السادس للدورة الثانية لعام 2019 لجميع الطلاب الذين قدموا اعتراضات إلى درجات امتحانات الدور الثاني في العراق.

أكدت وزارة التربية العراقية أن اعتراضات القسم العلمي التحضيري السادس للدورة الثانية لعام 2019 انتهت في جميع المحافظات العراقية، وأن لجنة الإصلاح التابعة لوزارة التربية والتعليم قد راجعت ومراجعة علامات الطلاب المتقدمين للاعتراض على بعض المواد.

وأوضحت الوزارة أن نتائج اعتراضات الدورة الثانية لعام 2019 م أعلنت وفقًا لكل محافظة، حيث ستعلن نتائج محافظات الكرخ الأولى والثانية ورصيفة ورصافة ونينوى وميسان والنجف والأنبار وكربلاء و كركوك.

وأشار مصدر وزارة التربية العراقية إلى أن تاريخ الإعلان عن نتائج الاعتراضات على الصف السادس الابتدائي سيكون في بداية شهر أغسطس، ولم يتجاوز معدل النجاح هذا العام 40% من إجمالي عدد الطلاب الذين يأخذون امتحانات الجولة الأولى، ذهب الكثيرون لتقديم اعتراضات على هذه النتائج.

فيما يلي نتائج الجولة الثانية من الاستعدادات للجولة الثانية 2019: