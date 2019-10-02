صحفيون ينتفضون ضد الحصار "الإسرائيلي" على غزة

انطلقت مسيرة صحفية من وسط مدينة غزة اليوم الاربعاء، متوجهة إلى بوابة بيت حانون /ايرز شمال القطاع، رفضاً لتشديد الاحتلال "الإسرائيلي" من حصاره الخانق على مليوني مواطن، واستهدافه للصحفيين والصحفيات العاملين في الميدان بشكل ممنهج ومتعمد.

وأكد الصحفيون بأن سياسة الاحتلال في حصاره الجارف بحق سكان غزة هو مخالف للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، معتبرين الحصار بأنه جريمة حرب متكاملة الأركان، وغياب المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال للتراجع عن سياسته الظالمة.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة للمشاركة في تظاهرة (صحفيون ضد الحصار)؛ والتي ينظمها إعلاميون وصحفيون أمام بوابة بيت حانون/ إيرز.

وأكد منسق الهيئة العليا الوطنية لمسيرات العودة أ. خالد البطش بأن الاحتلال يتعمد استهدافه للصحفيين والصحفيات العاملين في كافة الميادين العاملة في فلسطين، خاصةً قطاع غزة في تغطية مسيرات العودة.

وأوضح البطش، بأن الاحتلال يريد من استهدافه للصحفيين طمس الحقيقة وعدم نقل الرواية الفلسطينية الصحيحة، وفصح جرائمه المرتكبة بحق أبناء شعبنا أمام مرأى العالم,

وعن تشديد الاحتلال من حصاره للقطاع، بينّ بأن الحصار التي امدت على مدار الـ12 عاماً أثرت على مناحي الحياة كافة منها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال البطش :" الآن الأوان لكسر هذا الحصار الظالم على قطاع غزة"، مضيفاً بأن لدينا الحق المطلق في مواجه الاحتلال "الإسرائيلي" بكافة الأشكال.

يتعمد الاحتلال استهداف الصحفيين، أكده رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، متجاوزاً كافة القوانين والمواثيق الدولية الرامية لحماية الصحفيين.

وأوضح بأن الاحتلال يستخدم أساليب متنوعة في قمعه للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، أبرزها استخدام الرصاص الحي والمطاط المعدني وقنابل الغاز الخانق ومنع إدخال المعدات الإعلامية.

وأشار معروف إلى أن، الاحتلال منع إصدار جوازات سفر ورفض تحويلات طبية لعدد من الجرحى الصحفيين في مسيرات العودة لتلقي العلاج داخل مستشفيات الضفة المحتلة والخارج تحت حجج واهية، وذلك بعد النقص الحاد في الدواء والمستلزمات الطبية في مستشفيات القطاع، بفعل الحصار الشديد.

وأكد بأن حصار "إسرائيل" غير قانوني وغير إنساني، معتبراُ اياه مخالفاً للقوانين والمواثيق الدولية كافة، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة فرضه حصار شامل أثر على حياة مليوني مواطن يعيشون في بقة جغرافية صغيرة،

وطالب معروف المنظمات الدولية العمل الفوري على حماية الصحفيين، وضمان حقوق الفلسطينيين وفق القرارات الدولية، داعياً المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للسماح في إدخال المعدات والأدوات الصحفية.

نقابة الصحفيين

وفي المقابل، أكد الممثل عن نقابة الصحفيين وسام زغبر، بأن نقابته تعمل على إيحاله ملفات الصحفيين والصحفيات الذين تعرضوا لاستهدافات متعمدة من قبل قوات الاحتلال، إلى محكمة الدولية الجنائية لمحاسبة الأخير على جرائمه.

واستعرض زغبر انتهاكات الاحتلال ضد الصحفيين العاملين، كان أبرزها استشهاد صحفيين اثنين وهما: (أحمد أبو حسين، وياسر مرتجى)، وإصابة أكثر من 170 صحفياً منهم 10 صحفيات منذُ انطلاق مسيرات العودة شرقي قطاع غزة، بالإضافة إلى استهداف مقر قناة الأقصى والاناضول، وإذاعة صوت الشعب والوطن.

وأوضح بأن الاحتلال يواصل استهدافه للصحفيين والمؤسسات الاعلامية، عبر استخدام القوة المفرطة، إلى جانب وضع عراقيل تعرقل أدائهم المهني في أرض الميدان، بهدف منع نقل الحقيقة إلى العالم، مشيراً إلى أن الاحتلال يمنع إدخال ادوات السلامة المهنية المتمثلة في (الخوذة، والدرع الحامي)، لأهداف غير واضحة.

وطالب زعرب في مستهل حديثه، المؤسسات الإعلامية بتكثيف الجهود الإعلامية لفضح جرائم الاحتلال بحق شعبنا، مطالباً بحماية الصحفيين استناداً للقوانين والمواثيق الدولية وفق المادة 19 من الاعلام العالمي.

يُتبيع...