موعد مباراة ليفربول اليوم بتوقيت مصر اليوم

يريد محمد صلاح من ليفربول استعادة بريقه الأوروبي عندما يستضيف سالزبورغ النمساوي في الساعة 9 مساءً في أنفيلد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

يدخل ليفربول اللعبة اليوم بسبعة انتصارات متتالية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، لقيادة البطولة بـ 21 نقطة، بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.

ويأمل ليفربول في مواصلة تألقه لكن هذه المرة في دوري أبطال أوروبا للتغلب على آثار الهزيمة التي تكبدها في الجولة الأولى أمام نابولي 2-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سان باولو".

لن تكون مهمة ليفربول المكونة من ثلاث نقاط "سهلة"، حيث يواجه سالزبورغ الذي تغلب على بلجيكا جنك 6-2 في الجولة الأولى، المجموعة الخامسة بفارق الأهداف أمام نابولي الوصيف.

مهاجم سالزبورج إيرلينج هالاند مشكوك فيه في المباراة ضد ليفربول بسبب المرض، لأنه لم يكن قادرًا على اللعب في مباراة فريقه الأخيرة ضد النمسا فيينا.

حصل مهاجم سالزبورغ هالاند على جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله 3 أهداف "ثلاثية" في فوز فريقه على البلجيكي جينك 6-2.

تخطى هالاند الأرجنتيني أنجيل دي ماريا، نجم باريس سان جيرمان، الذي سجل "هدفين" في فوز فريقه على ريال مدريد 3-0 في مباراتهما في "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية "باريس".

كما تغلب الشاب على مهاجم دينامو زغرب ميسلاف أورسيتش الذي سجل ثلاثية في مرمى أتالانتا الإيطالي وحارس مرمى برشلونة مارك تير ستيجن بعد ركلة جزاء أمام بوروسيا دورتموند.

يعد هالاند البالغ من العمر 19 عامًا ثالث أصغر لاعب يسجل ثلاثية في دوري أبطال أوروبا والثامن في تاريخ "دوري أبطال أوروبا" الذي سجل ثلاثة أهداف في أول ظهور له.

سيقود الحكم السويدي أندرياس إيكبيرج المباراة بين ليفربول وسالزبورغ ، بمساعدة محمد كولوم وستيفان هولبرج مع الحكم الرابع كريستوفر كارلسون وسيقود الحكم الإسباني جيل مانزانو غرفة الفيديو.