المستشار القانوني الإسرائيلي يطلب منع المتطرف « مرزيل » من الرئاسة او العضوية في احد مراكز الاقتراع في ام الفحم

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

قدم المستشار القانوني لحكومة الاحتلال ميني مزوز طلبا عاجلا الى لجنة الانتخابات المركزية بمنع نشيط اليمين المتطرف باروخ مرزيل من الرئاسة او العضوية في احد مراكز الاقتراع في ام الفحم.

وعلل مزوز طلبه قائلا انه يخشى من ان يمس الامر بشكل خطير بالنظام العام وبسلامة الجمهور وبالادارة السليمة لعملية الاقتراع.

واعتبر المستشار القانوني ان قرار انتخاب مرزيل عضوا او رئيسا لمركز اقتراع في ام الفحم هو بمثابة اساءة استغلال الانتخابات وعملية استفزازية.

وعقب مارزيل على طلب مزوز قائلا انه ثبت مرة اخرى ان مستشارا قانونيا عن معسكر اليسار يشغل منصبا في وزارة العدل كما قال.

وبدوره بعث عضو الكنيست اريه الداد من الاتحاد الوطني برسالة الى المستشار القانوني اعتبر فيها طلبه من لجنة الانتخابات امرا مرفوضا. وقال الداد انه اذا لم يكن بامكان مرزيل تمثيل الاتحاد الوطني في مركز اقتراع في دولة اسرائيل دون خوف فان الالاف من ممثلي الحزب سيقومون بالحفاظ على نزاهة الانتخابات في الوسط العربي باسره على حد تعبيره.