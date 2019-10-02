أزمة الدولار في لبنان - سعر صرف الدولار في لبنان اليوم

أزمة ندرة الدولار في السوق اللبنانية تجد طريقها إلى العلاج، وإن كان "تقنينًا" على مستوى السيولة، خاصة في قطاع المحروقات مع تعليق أصحاب المحطات قبل يومين، واضطرارهم اللجوء إلى السوق السوداء، بعد أن توصلوا إلى حل مع رئيس الوزراء سعد الحريري لتقييد التعامل مع الليرة اللبنانية.

ومن المتوقع أن يعقد الرئيس ميشال عون سلسلة من الاجتماعات مع الأطراف المعنية لمناقشة الأسباب التي أدت إلى الأزمة النقدية الأخيرة، والارتباك الذي ساد في الدوائر المصرفية والتجارية، ومناقشة الصيغ المقترحة للحل و التطورات المتوقعة.

يستمر السوق المالي في تسجيل ارتفاع في الطلب على الدولار الأمريكي، في مقابل استمرار البنوك في تنظيم عملية السحب بالعملة الخضراء والاستيلاء عليها، بعد أن هرع عدد كبير من اللبنانيين إلى ماكينة الصراف الآلي ATM لسحب الدولار، وبعض لمست التحويلات سقف 1600 جنيه لكل دولار، الأمر الذي دفع البعض إلى الاستفادة من هذا الموقف، وسحب الدولار من أجهزة الصراف الآلي لبيعها إلى الصرافين.

أوضح سمير حمود، رئيس لجنة الرقابة المصرفية، أن "الطلب على السحوبات بالدولار هو نتيجة عوامل تراكمية لا علاقة لها بوجود مؤامرة ضد الاقتصاد اللبناني"، مشيرًا إلى حوالي مليار ونصف المليار دولار المخزنة في المنازل اللبنانية.

يوضح الجدول التالي سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية يوم الأربعاء الموافق 2/10/2019، بالإضافة إلى أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية المختلفة مقابل الليرة.