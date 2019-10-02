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أزمة الدولار في لبنان - سعر صرف الدولار في لبنان اليوم

  • فلسطين اليوم
  • 12:06 - 02 أكتوبر 2019
أزمة الدولار في لبنان - سعر صرف الدولار في لبنان اليوم أزمة الدولار في لبنان - سعر صرف الدولار في لبنان اليوم
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أزمة ندرة الدولار في السوق اللبنانية تجد طريقها إلى العلاج، وإن كان "تقنينًا" على مستوى السيولة، خاصة في قطاع المحروقات مع تعليق أصحاب المحطات قبل يومين، واضطرارهم اللجوء إلى السوق السوداء، بعد أن توصلوا إلى حل مع رئيس الوزراء سعد الحريري لتقييد التعامل مع الليرة اللبنانية.

ومن المتوقع أن يعقد الرئيس ميشال عون سلسلة من الاجتماعات مع الأطراف المعنية لمناقشة الأسباب التي أدت إلى الأزمة النقدية الأخيرة، والارتباك الذي ساد في الدوائر المصرفية والتجارية، ومناقشة الصيغ المقترحة للحل و التطورات المتوقعة.

يستمر السوق المالي في تسجيل ارتفاع في الطلب على الدولار الأمريكي، في مقابل استمرار البنوك في تنظيم عملية السحب بالعملة الخضراء والاستيلاء عليها، بعد أن هرع عدد كبير من اللبنانيين إلى ماكينة الصراف الآلي ATM لسحب الدولار، وبعض لمست التحويلات سقف 1600 جنيه لكل دولار، الأمر الذي دفع البعض إلى الاستفادة من هذا الموقف، وسحب الدولار من أجهزة الصراف الآلي لبيعها إلى الصرافين.

أوضح سمير حمود، رئيس لجنة الرقابة المصرفية، أن "الطلب على السحوبات بالدولار هو نتيجة عوامل تراكمية لا علاقة لها بوجود مؤامرة ضد الاقتصاد اللبناني"، مشيرًا إلى حوالي مليار ونصف المليار دولار المخزنة في المنازل اللبنانية.

يوضح الجدول التالي سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية يوم الأربعاء الموافق 2/10/2019، بالإضافة إلى أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية المختلفة مقابل الليرة.

العملة

سعر البيع مقابل الليرة اللبنانية

سعر الدولار أمريكي

1,507.2500 ليرة

اسعار اليورو الأوروبي

1,648.5163 ليرة

سعر الجنيه الاسترليني

1,851.8519 ليرة

اسعار الدولار الكندي

1,140.9312 ليرة

سعر الدولار الاسترالي

1,012.3177 ليرة

اسعار الين الياباني

13.9849 ليرة

سعر الفرنك السويسرى

1,517.8063 ليرة

اسعار الجنيه المصري

92.6085 ليرة

سعر الريال السعودي

401.8744 ليرة

اسعار الدرهم الإماراتي

410.3393 ليرة

سعر الدينار الكويتي

4,947.8867 ليرة

اسعار الدينار البحريني

3,998.5621 ليرة

سعر الريال القطري

415.2833 ليرة

اسعار الريال العماني

3,915.2707 ليرة

سعر الليرة السورية

2.9315 ليرة

اسعار الدينار العراقي

1.2672 ليرة

سعر الدينار الأردني

2,125.8785 ليرة

اسعار الدينار الليبي

1,067.4273 ليرة

سعر الجنيه السوداني

33.5173 ليرة

اسعار الريال اليمني

6.0217 ليرة
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