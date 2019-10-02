أزمة الدولار في لبنان - سعر صرف الدولار في لبنان اليوم

أزمة ندرة الدولار في السوق اللبنانية تجد طريقها إلى العلاج، وإن كان "تقنينًا" على مستوى السيولة، خاصة في قطاع المحروقات مع تعليق أصحاب المحطات قبل يومين، واضطرارهم اللجوء إلى السوق السوداء، بعد أن توصلوا إلى حل مع رئيس الوزراء سعد الحريري لتقييد التعامل مع الليرة اللبنانية.
ومن المتوقع أن يعقد الرئيس ميشال عون سلسلة من الاجتماعات مع الأطراف المعنية لمناقشة الأسباب التي أدت إلى الأزمة النقدية الأخيرة، والارتباك الذي ساد في الدوائر المصرفية والتجارية، ومناقشة الصيغ المقترحة للحل و التطورات المتوقعة.
يستمر السوق المالي في تسجيل ارتفاع في الطلب على الدولار الأمريكي، في مقابل استمرار البنوك في تنظيم عملية السحب بالعملة الخضراء والاستيلاء عليها، بعد أن هرع عدد كبير من اللبنانيين إلى ماكينة الصراف الآلي ATM لسحب الدولار، وبعض لمست التحويلات سقف 1600 جنيه لكل دولار، الأمر الذي دفع البعض إلى الاستفادة من هذا الموقف، وسحب الدولار من أجهزة الصراف الآلي لبيعها إلى الصرافين.
أوضح سمير حمود، رئيس لجنة الرقابة المصرفية، أن "الطلب على السحوبات بالدولار هو نتيجة عوامل تراكمية لا علاقة لها بوجود مؤامرة ضد الاقتصاد اللبناني"، مشيرًا إلى حوالي مليار ونصف المليار دولار المخزنة في المنازل اللبنانية.
يوضح الجدول التالي سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية يوم الأربعاء الموافق 2/10/2019، بالإضافة إلى أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية المختلفة مقابل الليرة.
|
العملة
|
سعر البيع مقابل الليرة اللبنانية
|
سعر الدولار أمريكي
|
1,507.2500 ليرة
|
اسعار اليورو الأوروبي
|
1,648.5163 ليرة
|
سعر الجنيه الاسترليني
|
1,851.8519 ليرة
|
اسعار الدولار الكندي
|
1,140.9312 ليرة
|
سعر الدولار الاسترالي
|
1,012.3177 ليرة
|
اسعار الين الياباني
|
13.9849 ليرة
|
سعر الفرنك السويسرى
|
1,517.8063 ليرة
|
اسعار الجنيه المصري
|
92.6085 ليرة
|
سعر الريال السعودي
|
401.8744 ليرة
|
اسعار الدرهم الإماراتي
|
410.3393 ليرة
|
سعر الدينار الكويتي
|
4,947.8867 ليرة
|
اسعار الدينار البحريني
|
3,998.5621 ليرة
|
سعر الريال القطري
|
415.2833 ليرة
|
اسعار الريال العماني
|
3,915.2707 ليرة
|
سعر الليرة السورية
|
2.9315 ليرة
|
اسعار الدينار العراقي
|
1.2672 ليرة
|
سعر الدينار الأردني
|
2,125.8785 ليرة
|
اسعار الدينار الليبي
|
1,067.4273 ليرة
|
سعر الجنيه السوداني
|
33.5173 ليرة
|
اسعار الريال اليمني
|
6.0217 ليرة