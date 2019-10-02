ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية اليوم

  • فلسطين اليوم
  • 12:02 - 02 أكتوبر 2019
سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية اليوم سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية اليوم
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

انخفضت الليرة التركية بنسبة 1.25 في المائة، وهو أسوأ أداء لها منذ أكثر من شهر، بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده عملت "من جانب واحد" لإقامة "منطقة آمنة" في شمال شرق سوريا.

دفع إعلان أردوغان الليرة إلى الهبوط إلى ما دون سلة من عملات الأسواق الناشئة التي تواجه بالفعل ضغوطًا من ارتفاع الدولار.

انخفض سعر صرف العملة التركية 5.7720 جنيهًا مقابل الدولار الأمريكي، منخفضًا عن الإغلاق عند 5.6490 جنيهًا، مما يمثل أكبر انخفاض منذ 20 يوليو.

وقال متعامل في الصرف الأجنبي، طلب عدم نشر اسمه، إنه "في حين كانت تصريحاته السابقة (أردوغان) تقول إنهم سيحاولون الأمر مع الولايات المتحدة أولا ثم ينفذونه بأنفسهم إذا فشلوا، فإن رسالة اليوم تقول إنه لا يوجد اتفاق على هذا مع واشنطن".

وأضاف: "كان هناك بالفعل ضغوط بيع عامة في عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار المتعزز، لكن هذا التطور زاد ضغط البيع في الليرة، وكان عاملا لدفع السعر إلى أعلى".

وافقت أنقرة وحليفتها واشنطن على إقامة منطقة آمنة بطول 480 كيلومترًا على طول الحدود مع سوريا، لكن تركيا حذرت مرارًا وتكرارًا من اتخاذ إجراء أحادي الجانب إذا لم تحقق الجهود المشتركة التوقعات.

إليك أسعار صرف الليرة التركية يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2019، مقابل الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني واليورو والعملات الأجنبية المختلفة، خلال فترة التداول الصباحي في اسطنبول:

العملة 

بيع 

شراء

الدولار الأمريكي

5,6740

5,6730

الجنيه الاسترليني

6,9570

6,9920

اليورو

6,2060

6,2070

فيما جاء سعر الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية بمدينة أنقرة، كالتالي:

العملة 

بيع 

شراء

الدولار الأمريكي

5,7000

5,6400

الجنيه الاسترليني

6,8920

7,0260

اليورو

6,2300

6,1600

العملة الأجنبية

سعر البيع أمام الليرة التركية 

سعر الشراء أمام الليرة التركية

اسعار الدولار الأمريكي

5.7243

5.7198

سعر اليورو الأوروبي

6.2607

6.2559

سعر الجنيه الاسترليني

7.0335

7.0237

اسعار الدينار العراقي

0.0048

0.0048

سعر الريال القطري

1.5719

1.5705

سعر الدينار الجزائري

0.0476

0.0468

اسعار الدرهم المغربي

0.5889

0.5875

اسعار الدينار الكويتي

18.8153

18.7729

سعر الريال السعودي

1.5262

1.5244

اسعار الدينار الأردني

8.0972

8.0545

سعر الدينار البحريني

15.8789

14.6467

اسعار الدرهم الإماراتي

1.5584

1.5571

اسعار الريال العماني

15.0447

14.2798

سعر الجنيه المصري

0.3524

0.3506

اسعار الليرة السورية

0.0131

0.0130

سعر الدينار الليبي

4.0400

4.0100
الأكثر مشاهدة

متعلقات