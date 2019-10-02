سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية اليوم

انخفضت الليرة التركية بنسبة 1.25 في المائة، وهو أسوأ أداء لها منذ أكثر من شهر، بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده عملت "من جانب واحد" لإقامة "منطقة آمنة" في شمال شرق سوريا.

دفع إعلان أردوغان الليرة إلى الهبوط إلى ما دون سلة من عملات الأسواق الناشئة التي تواجه بالفعل ضغوطًا من ارتفاع الدولار.

انخفض سعر صرف العملة التركية 5.7720 جنيهًا مقابل الدولار الأمريكي، منخفضًا عن الإغلاق عند 5.6490 جنيهًا، مما يمثل أكبر انخفاض منذ 20 يوليو.

وقال متعامل في الصرف الأجنبي، طلب عدم نشر اسمه، إنه "في حين كانت تصريحاته السابقة (أردوغان) تقول إنهم سيحاولون الأمر مع الولايات المتحدة أولا ثم ينفذونه بأنفسهم إذا فشلوا، فإن رسالة اليوم تقول إنه لا يوجد اتفاق على هذا مع واشنطن".

وأضاف: "كان هناك بالفعل ضغوط بيع عامة في عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار المتعزز، لكن هذا التطور زاد ضغط البيع في الليرة، وكان عاملا لدفع السعر إلى أعلى".

وافقت أنقرة وحليفتها واشنطن على إقامة منطقة آمنة بطول 480 كيلومترًا على طول الحدود مع سوريا، لكن تركيا حذرت مرارًا وتكرارًا من اتخاذ إجراء أحادي الجانب إذا لم تحقق الجهود المشتركة التوقعات.

إليك أسعار صرف الليرة التركية يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2019، مقابل الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني واليورو والعملات الأجنبية المختلفة، خلال فترة التداول الصباحي في اسطنبول:

العملة بيع شراء الدولار الأمريكي 5,6740 5,6730 الجنيه الاسترليني 6,9570 6,9920 اليورو 6,2060 6,2070

فيما جاء سعر الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية بمدينة أنقرة، كالتالي:

العملة بيع شراء الدولار الأمريكي 5,7000 5,6400 الجنيه الاسترليني 6,8920 7,0260 اليورو 6,2300 6,1600