سعر الدولار اليوم فى مصر اليوم فى السوق السوداء

بقي سعر الدولار في مصر ثابتًا مقابل الجنيه المصري، يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2019، بداية معاملات البنوك وشركات الصرافة.

وبلغ سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي 16.2316.23 جنيه للشراء ، و16.33 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس حوالي 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع، في حين أن البنك التجاري الدولي أكبر بنوك القطاع الخاص، 16.21 جنيه للشراء مقابل 16.31 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار في بنك تنمية الصادرات المتحدة حوالي 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع. وصل سعر الدولار إلى 16.22 جنيه للشراء مقابل 16.32 جنيه للبيع في بنوك بيريوس والعربية الإفريقية والخليج المصري وبلوم.

يوم الخميس، قام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة الرئيسية للشهر الثاني على التوالي، مع تراجع التضخم بشكل أكبر وتخفيف السياسة النقدية للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.

تم تخفيض أسعار الفائدة على الودائع والإقراض خلال الليل بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 13.25٪ و 14.25٪ على التوالي.

بالنسبة لبقية العملات الأجنبية، وفقًا لأسعار البنك الأهلي المصري، فإن سعر اليورو يشتري 17.65 جنيهًا مقابل 17.79 جنيهًا للبيع والجنيه الإسترليني لشراء 19.91 جنيهًا وبيع 20.07 جنيهًا.

من حيث العملات العربية، كان سعر الريال السعودي 4.31 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع، وسعر درهم الإمارات 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع، بينما سعر الدينار الكويتي 53 جنيه للشراء و 53.76 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار اليوم الأربعاء 2 أكتوبر في مكاتب الصرافة والسوق السوداء في مصر، شراء: 16.27 جنيه، بيع تجاري: 16.30 جنيه، بيع: 16.32 جنيه.