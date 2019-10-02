زراعة غزة تُتلف أسماك "الأرنب" السامة وأخرى فاسدة

أتلفت وزارة الزراعة الفلسطينية (55) كيلو من أسماك "الأرنب" السامة و البوري و الكرفوش، الفاسدة، وذلك بمساعدة من الشرطة البحرية ومباحث التموين.

ويأتي ذلك تطبيقاً لمسئولياتها في التفتيش والضبط للمخالفين في مهنة الصيد.

وقام موظفو الضبط القضائي في الإدارة العامة للثروة السمكية، بمعاينة الأسماك المضبوطة والتأكد من اتلاف وحرق تلك الكمية.

وكانت وزارة الزراعة، حذرت مرارا وتكرارا بشدة كلاً من الصيادين و التجار والمواطنين من أكل أو الصيد و المتاجرة بـ"سمكة الأرنب"، باعتبارها من الأسماك الخطيرة جداً على صحة الإنسان.

يشار أن صيد وتداول سمكة الأرنب السامة ممنوع وفق القانون وبقرارات وزارية وادارية، ومن يثبت أنه يصطاد او يتداول بهذا النوع من الأسماك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.