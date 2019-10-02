نتيجة مباراة منتخب مصر للكرة الطائرة اليوم 2019

فاز المنتخب الوطني للكرة الطائرة للرجال، بقيادة المدرب جويدو فورمولي، على إيران 3-1 في مباراة الإياب الثانية لكأس العالم في اليابان ، حيث يستمر حتى يوم 15 أكتوبر.

وجاءت النتائج على النحو التالي: (25/22)، (26/24)، (25/18)، (26/24).

ويطمح منتخب مصر للكرة الطائرة إلى الفوز بالبطولة القادمة من أجل التقدم نحو النهوض بمصر في العالم.

نجح فريق مصر للكرة الطائرة في تحقيق فوزه الأول في كأس العالم ضد نظيره الأسترالي بنتيجة 3/1 ، وفي مباراة قوية جاءت نتائجها كما يلي: (25/22) ، (25/21) ، (25) / 23) ، (25/18)).

سيكمل فريق الفراعنة المواجهات مع البرازيل وكندا وروسيا في 4 و 5 و 6 أكتوبر على التوالي قبل أن تعود البعثة إلى هيروشيما، التي شهدت معسكر الفراعنة للتحضير لكأس العالم من أجل إكمال البطولة، ضد إيطاليا، بولندا، اليابان وتونس والأرجنتين وأخيراً أمريكا في 9 أيام. و 10 و 11 و 13 و 14 و 15 من نفس الشهر.

ويضم الفريق: عبد الله عبد السلام، حسام يوسف، أحمد صلاح، هشام يسري، محمد عادل، رشاد شبل، عبد الرحمن سعودي، محمد عبد المحسن، أحمد سعيد، عمر نجيب، أحمد ضياء، محمود منصور، أحمد عبد العال ومحمد رضا.