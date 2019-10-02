معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة 2019

أعلنت مديرية التربية والتعليم المصرية عن بدء تقديم طلب لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2020 2019، منذ الأحد 16 يونيو الماضي، وحددت سن التطبيق لهذه المرحلة للأطفال المولودين في 2 أكتوبر 2013 حتى ولادة 1 أكتوبر 2015.

وأكدت مديرية التربية والتعليم أيضًا أن الطلاب سيتم قبولهم وفقًا للعمر والكثافة، مشيرةً إلى أن تقدم المدارس الوطنية، سواء كانت عربية أم لغات، موضحة أنه من بالنسبة للتقديم للمدارس الرسمية لغات تكون بمراكز التقدم بالإدارات التعليمية المختلفة، ثم طباعة الاستمارة والتقدم ومعرفة شروط وقواعد التنسيق وهذا عن طريق الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم.

للاطلاع على نتيجة تنسيق رياض الأطفال اضغط هنا

كما يتم تقديم طلبات الحضانة في مراكز الإيصال الرسمية لمدرسة اللغات في أقسام التعليم للعام الدراسي الجديد 2019-2020.

أوضحت وزارة التعليم والتعليم الفني أن التقديم الخاص بتنسيق المدارس التجريبية للعام الدراسي الجديد 2019-2020 لرياض الأطفال بدأ في الأول من يونيو 2019، كما قدمت الوزارة أسبوعًا لتعديل وتصحيح البيانات على الطفل. حيث يقوم ولي أمر الطفل بتعديل البيانات من خلال موقع الويب في الوقت المحدد.

سيكون تاريخ قبول نتيجة قبول الأطفال في المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التعليم أو موقع وزارة التربية والتعليم للطفل.