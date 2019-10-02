وزيرة الصحة تعتذر بعد تصريحاتها المثيرة للجدل وغير اللائقة

اعتذرت مي كيلة وزير الصحة الفلسطينية لحكومة رام الله اليوم الثلاثاء عن تصريحاتها اطلقتها بالأمس واثارت جدلاً واسعاً بين المواطنين ، والتي اعتبروها خادشة للحياء .

وقالت الوزيرة في نص اعتذارها "ربما أخطأت في استخدام المصطلح لكنني لم أقصد الإساءة، أعتذر لكل فرد من أبناء شعبي شعر بالاستفزاز".

ويشار الى ان تصريحات اطلقتها وزير الصحة بالأمس حول فحص النساء الذاتي لسرطان الثدي، عبر تفقدها لأي تغيرات على جسدها قبل أن تذهب للطبيب للفحص، اثارت سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين وخارجها.

وقالت كيلة خلال فعاليات شهر تشرين أول/ أكتوبر الوردي للتوعية حول سرطان الثدي: "كل ست تدخل على الحمام وتحسس على حالها بدل ما يحسسوا عليها".

وأثارت تصريحات الوزيرة التي وصفت بغير اللائقة جدلا حادا على مواقع التواصل، إذ اعتبروا أن الوزيرة خرجت عن اللباقة الحديث، بينما يرى آخرون أن الوزيرة قالت ما قالته على سبيل مداعبة الجمهور من خلال المزاح.

بدورها، كتبت كيلة بعد سيل من الانتقادات توضيحا على حسابها في "فيسبوك" قالت فيه: "أعزائي المتابعين، أود توضيح حديثي اليوم حول الفحص الذاتي لسرطان الثدي، حيث إنني حاولت أن استخدم لغة بسيطة لشرح هذا الفحص".

وأضافت: "قد يكون بأنه تم فهم ما قلته بشكل مختلف لما أقصد. بالنهاية أنا امرأة وطبيبة، وأحترم كل الآراء والعادات، لكم جميعا كل التقدير والاحترام، ولنعمل جميعا من أجل هدف واحد وهو مكافحة سرطان الثدي".