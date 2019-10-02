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مصرع 17 شخصًا جراء سقوط حافلة ركاب في وادٍ بالبيرو

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:44 - 02 أكتوبر 2019
تعبيرية تعبيرية
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لقي ما لا يقل عن 17 شخصاً مصرعهم، وأصيب 30 آخرون بجروح إثر سقوط حافلة ركاب في وادٍ بمنطقة كوسكو الجبلية في البيرو، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وأوضحت الشرطة البيروفية، أنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب انحراف سائق الحافلة عن الطريق، الذي أدّى لسقوطها في وادٍ عميق من على ارتفاع يناهز 100 متر.

وفي تموز/يوليو لقي 19 شخصاً مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون بجروح عندما سقطت حافلة في واد بمقاطعة كانيتي خارج العاصمة ليما.

وحسب الأرقام الحكومية، لقي ما يقرب من 3250 شخصاً مصرعهم في حوادث مرورية في البيرو في 2018، بزيادة بنسبة 15% عن العام السابق الذي سجّل سقوط 2830 قتيلاً.

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