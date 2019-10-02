تهنئة القيادي الفتحاوي محمد المدني للإسرائيليين تعري السلطة

انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، مباركة بالسنة العبرية الجديدة من القيادي الفتحاوي محمد المدني وأعضاء "لجنة التحدث مع المجتمع الإسرائيلي"، مما أثار حالة من الغصب والسخط في صفوف المواطنين الذي وصفوا التهنئة بالمهزلة ، ومزيداً من التطبيع دون اي اكتراث لشعبنا الذي يعاني الامرين من الاحتلال .

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ان التهنئة كشفت زيف ادعاءات السلطة الذين صرحوا مراراً وتكراراً بقطع العلاقات مع الاحتلال وانهاء اشكال التنسيق الامني .

وجاء في الرسالة المكتوبة باللغة العبرية أمنيات من المدني وأعضاء اللجنة بعام سعيد ومبارك وازدهار وتقدم "للمجتمع الإسرائيلي"، كما تمنى المدني برسالته بالتغلب على الخلافات والعمل من منطلق المحبة والوحدة والتسامح.

وفيما يلي نص الرسالة:

"بمناسبة السنة العبرية الجديدة، نتمنى لكم ولعائلاتكم عام سعيد ومبارك، عام سلام ومحبة، عام ازدهار وتقدم، وان نحقق امالنا وطموحاتنا، وان نتغلب ع كافة الخلافات وان نعمل معا من منطلق المحبة والوحدة والتسامح. عام سعيد".

وختمت الرسالة بتوقيع بإسم "محمد المدني واعضاء لجنة التحدث مع المجتمع الاسرائيلي".