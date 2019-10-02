عناوين اخبار الصحف السعودية اليوم والتركيز على تعليق الدراسة بمدارس صبيا وجازان

ركزت عناوين اخبار الصحف السعودية اليوم الاربعاء، على تعليق الدراسة بمدارس جازان وصبيا اليوم ، بالإضافة الي جملة من الاخبار السياسية التي تهم المملكة العربية السعودية .

صحيفة الرياض:

ركزت صحيفة الرياض السعودية في عناوينها على ما يلي :

-تعليق الدراسة بمدارس جازان وصبيا اليوم

وجه سمو أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بإكمال اللازم حيال تعليق الدراسة اليوم الأربعاء بمدارس تعليم جازان وصبيا، وذلك بناء على التقارير الخاصة بالحالة الجوية التي تشهدها منطقة جازان وحرصًا على سلامة الجميع وبالتنسيق مع تعليم جازان وصبيا وفقاً لما أعلنت إمارة منطقة جازان في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر.

- الجبير: ادعاء النظام الإيراني أن المملكة أرسلت لها رسائل «غير دقيق»

صحيفة الوطن السعودية :

ركزت صحيفة الوطن السعودية من خلال عناوينها :

-8 جلسات لمحاكمة قتلة المواطن خاشقجي والأتراك تجاهلوا طلبات النيابة

-مونديال قطر للقوى أجواء شبيهة بنهاية العالم

-المسابقات ترسب في أول اختبار بتأجيل النصر والفيصلي

جميع عناوين اخبار الصحف السعودية ركزت على اجازة جزان.

صحيفة عكاظ السعودية :

-مجلس الوزراء يوافق على إطلاق المنظومة الوطنية للتعامل مع المنتجات «الحلال»

- صلاح خاشقجي: والدي لم يقبل الإساءة للوطن وقيادته.. وأثق في قضاء المملكة

- طالب يلقى حتفه في مشاجرة بجدة

- «المدني» تعلن أسماء المرشحين لشغل الوظائف الإدارية

-مليارا ريال معاشات وبدل غلاء لمستفيدي الضمان لشهر صفر

صحيفة المدينة :

صحيفة المدينة السعودية كغيرها من الصحف السعودية التي ركزت في عناوينها على المعاشات واخبار التأمين .

-الضمان الصحي : التأمين ملزم بتغطية علاج سرطان الثدي و عمليات الترميم

-"الإحصاء" : 7.21 % من الأسر تنفق 20% من دخلها على الكهرباء

-جونسون سيقدّم للاتحاد الأوروبي "عرضاً نهائياً" بشأن بريكست غدًا

-أمير الرياض يشرف حفل سفارة الأرجنتين

-قطاع المصانع الأمريكي ينكمش لأدنى مستوياته منذ يونيو 2009

- ‏احتجازات والتماسات كهربائية في أمطار مكة

-إدارة ترامب تشن هجومًا عنيفًا على التحقيق الرامي لعزله

- الحكومة اليمنية تدين طرد ميليشيا الحوثي الإرهابية لممثل "حقوق الإنسان"

صحيفة البلد :

كباقي الصحف السعودية ركزت في عناوين على :

-السعودية: تعليق الدراسة في جازان وصبيا لسوء الأحوال الجوية

العربية نت :

-الشباب يجدد تفوقه على شبيبة الساورة ويتأهل إلى ثمن النهائي