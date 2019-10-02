السيول والأمطار تغمر مناطق متفرقة في السعودية

غمرت مياه الأمطار أجزاء متفرقة في المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، شهدت تهامة بمنطقة عسير هطول أمطار غزيرة، ما تسبب بارتفاع منسوب المياه في الطرقات وداخل المجمع الأكاديمي للبنات.

ووفقًا لموقع سبق السعودي، فقد سادت حالة من الذعر والخوف بعد غمر مياه الأمطار الغزيرة أجزاء من كلية العلوم والآداب للبنات بالمجمع الأكاديمي، وسقوط أجزاء من سقف إحدى القاعات

وأوضحت الموقع أن محافظة وادي الفرع جنوب المدينة المنورة شهدت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة سالت على آثارها بعض الأودية، فيما تواصلت الأمطار في الساعات الماضية على القرى الداخلية من المحافظة.

يشار إلى أن محافظة وادي الفرع جنوب المدينة المنورة ما زالت تشهد هطول أمطار متوسطة على القرى الداخلية.

وأكد خبير في الأرصاد الجوية لـ"العربية"، أن رطوبة الإعصار السابق "هيكا" الذي أثر على عمان رمى رطوبته إلى اليمن والسعودية، وتستفيد من هذه الرطوبة شبه الجزيرة العربية، وخصوصاً المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية وسواحلها بأمطار غزيرة. ومن المتوقع جريان السيول وتساقط البرد.