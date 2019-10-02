اعتقالات في الضفة ومواجهات مع الاحتلال بأريحا

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر يوم الأربعاء، عدد من منازل المواطنين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في عدة مناطق، بعد مداهمة منازل المواطنين، أدت إلى نشوب حريق في أحد المحال الجارية الغاز في مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحا، فيما رشق شبّان قوات الاحتلال بالحجارة عقب اقتحامها للمخيم.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير المُحرَر عيسى طلب أبو فانوس، في منطقة دير الهوى بمدينة يطا جنوبي محافظة الخليل جنوب الضفة.

وأشارت إلى أن الاحتلال اعتقل مواطنًا أثناء محاولته عبور حاجز شارع الشهداء للوصول إلى منزله في مدينة الخليل. وهو سامر أبريوش، وجرى نقله إلى جهة مجهولة.