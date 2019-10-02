من جديد.. نتنياهو يخضع الأربعاء للتحقيق في قضايا فساد

يخضع رئيس الحكومة "الإسرائيلية" سيخضع يوم الأربعاء إلى أولى جلسات الاستماع في ملفات الفساد، وتستمر هذه الجلسات حتى يوم الإثنين القادم دون الجمعة والسبت.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن 10 محامين من ذوي الخبرة الكبيرة في "إسرائيل" سيمثلون نتنياهو في جلسات الاستماع وعلى رأسهم "يوسي أشكنازي"، وعميت حداد والمحامي رامي كاسبي.

وأشارت إلى أن المحامين سيقابلون قرابة 20 من كبار المستشارين الحكوميين المتخصصين في القضايا الجنائية والاقتصادية والذين يمثلهم المستشار القضائي للحكومة أفيخاي منلبليت، بحضور المدعي العام "للدولة" شاي نيتسان ونائبته ليئات بن أري.

وأوضحت يديعوت أن يوم الأربعاء والخميس سيخصص للتحقيق في ملف بيزك- والا، وملف 4000.

الجدير بالذكر، أن ذلك يأتي بعدما أعلن "مندلبليت"، أنه يدرس تقديم رئيس الحكومة نتنياهو للمحاكمة بتهم تلقي الرشوة وخيانة الأمانة.