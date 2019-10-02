اطلاق حملة ضد فيس بوك احتجاجاً على محاربة المحتوى الفلسطيني

من المقرر ان يطلق اعلاميون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة متعددة الأشكال بعنوان #fbblockspalestine، رفضاً لسياسات فيسبوك تجاه المحتوى الفلسطيني، الذي تستهدفه بأشكال متعددة، وتتعامل معه بمعايير مزدوجة ضمن سياسة "الكيل بمكيالين" مقارنة بالتعامل الحاصل مع المحتوى الإسرائيلي الذي تمكنه من بث سمومه.

ومن المقرر أن تبدأ الحملة بالتغريد والتعريف بالحملة وأهدافها في تمام الساعة الثامنة مساءً، لتسليط الضوء على ما يتعرض له المحتوى الفلسطيني من تضييق وانتهاك ضد حرية الرأي.

يشار إلى ان مؤسسات اعلامية ومراكز تعنى بالحريات وثقت انتهاكات كبيرة تمارسها إدارة الفيس بوك تجاه المحتوى الفلسطيني، ومن اشكاوله (إغلاق الصفحات - منعها من التدوين والنشر)، تحت ذرائع واهية منها انتهاك المحتوى الفلسطيني لسياسيات فيس بوك.

يشار إلى أن الكلمات المتعلقة بالقضية باتت محظورة على فيس بوك، مما عرض مئات الحسابات والصفحات الفلسطينية للعقوبات المتنوعة من قبل إدارة "فيسبوك"، ووصلت هذه العقوبات إلى إغلاق حسابات وصفحات عمرها يصل لأكثر من 10 سنوات، ما يعود بالضرر على تلك المؤسسات وعلى تظهير الرواية الفلسطينية التي يحاربها الاحتلال.