إلغاء لقاء مقرر بين نتنياهو وغانتس

قال تحالف حزب "أبيض - أزرق" مساء اليوم الثلاثاء، إنه تم إلغاء اللقاء الذين كان مقرراً غداً الأربعاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم التحالف بيني غانتس.

وأضاف التحالف في بيان صحفي، أن الظروف ليست مواتية لعقد اللقاء في ظل مواقف حزب الليكود المعلنة من حكومة الوحدة، مبينًا أنه في حال نضجت الظروف لعقد ذلك اللقاء؛ فسيتم عقده نهاية الأسبوع أو في الأسبوع القادم.

يشار إلى أن حزب الليكود أعلن قبل أيام أنه سيعلن قريباً عن فشل مساعي تشكيل الحكومة في حال استمرار تعنت تحالف غانتس وتمسكه بشروطه لدخول حكومة وحدة وعلى رأسها تولي غانتس رئاسة الحكومة.