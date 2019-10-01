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بعد تحديد الفائز في مسابقة افضل تصميم

حركة الجهاد الإسلامي تطلق شعار الإنطلاقة الجهادية الـ32 لعام 2019

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:42 - 01 أكتوبر 2019
شعار الانطلاقة شعار الانطلاقة
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أطلقت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين شعار الإنطلاقة الجهادية الـ 32، وذلك بعد تحديد الفائز في مسابقة أفضل تصميم للشعار.

وأعلنت الحركة فوز المصمم/ جهاد صلاح صيام من قطاع غزة، بجائزة أفضل شعار للإنطلاقة، وذلك بعد عرض جميع المشاركات على لجنة مختصة شكلتها الدائرة الإعلامية للحركة.

وشارك عشرات المصممين من عدة دول في المسابقة التي اطلقتها الحركة قبل أسبوعين، لتصميم أفضل شعار للانطلاقة الجهادية الـ 32.

ومن المقرر أن تنظم حركة الجهاد الإسلامي مسيرة حاشدة في الذكرى الثانية والثلاثين لإنطلاقتها، وذلك بعد صلاة عصر يوم السبت المقبل 5/10 تحمل شعار (جهادنا.. اقترب الوعد).

وتنطلق المسيرة من ميدان فلسطين وعلى امتداد شارع الوحدة، وصولاً إلى مفترق فلسطين غرب مدينة غزة.

شعار الانطلاقة
 

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