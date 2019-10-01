حركة الجهاد الإسلامي تطلق شعار الإنطلاقة الجهادية الـ32 لعام 2019

أطلقت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين شعار الإنطلاقة الجهادية الـ 32، وذلك بعد تحديد الفائز في مسابقة أفضل تصميم للشعار.

وأعلنت الحركة فوز المصمم/ جهاد صلاح صيام من قطاع غزة، بجائزة أفضل شعار للإنطلاقة، وذلك بعد عرض جميع المشاركات على لجنة مختصة شكلتها الدائرة الإعلامية للحركة.

وشارك عشرات المصممين من عدة دول في المسابقة التي اطلقتها الحركة قبل أسبوعين، لتصميم أفضل شعار للانطلاقة الجهادية الـ 32.

ومن المقرر أن تنظم حركة الجهاد الإسلامي مسيرة حاشدة في الذكرى الثانية والثلاثين لإنطلاقتها، وذلك بعد صلاة عصر يوم السبت المقبل 5/10 تحمل شعار (جهادنا.. اقترب الوعد).

وتنطلق المسيرة من ميدان فلسطين وعلى امتداد شارع الوحدة، وصولاً إلى مفترق فلسطين غرب مدينة غزة.



