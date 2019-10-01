بيت لحم 2020 تستعرض الخطة الاعلامية لعاصمة الثقافة العربية

ناقشت اللجنة الفنية لمشروع بيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020 والتي تقدمت بها وزارة الاعلام .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء في دار بلدية بيت لحم برئاسة جاد غزاوي وكيل وزارة الثقافة ومشاركة يوسف المحمود وكيل وزارة الاعلام وانطون مرقص مدير بلدية بيت لحم وجهاد جرايسه مديرة وزارة الاقتصاد في بيت لحم واسامة ستيتي من وزارة السياحة ويوسف ترتوري رئيس المكتب التنفيذي لبيت لحم 2020 وزهير طميزه مدير مكتب وزارة الثقافة في بيت لحم ونداء يونس مديرة العلاقات العامة في وزارة الاعلام ، وكارمن غطاس وضحى اخميس من بلدية بيت لحم.

وفي مستهل الاجتماع رحب الغزاوي بالمشاركين واستعرض معهم نتائج الاجتماع السابق الذي عقد في مقر وزارة الثقافة برام الله حيث تم مناقشة المقترحات المقدمة لتنظيم حفل الافتتاح.

من جانبه قدم وكيل وزارة الاعلام يوسف المحمود تصوره لموضوع الخطة الاعلامية واهدافها قبل ان يترك المجال لمديرة العلاقات العامة في الوزارة نداء يونس كي تستعرض تفاصيل الخطة واهدافها ومكوناتها واليات تنفيذها والشركاء المقترحين للتنفيذ، وحظيت الخطة بموافقة اللجنة بعد ادخال بعض الملاحظات التفصيلية عليها ، وشكر المجتمعون وزارة الاعلام على الجهد المبذول في اعداد الخطة.

كما استعرض يوسف الترتوري رئيس المكتب التنفيذي لبيت لحم 2020 نتائج اجتماعاته مع المؤسسات العاملة في قطاع المسرح ، وقدم مقترحاته المتعلقة بتشكيل لجنة المسرح والمؤسسات المتوقع مشاركتها.

اما كارمن غطاس مسئولة ملف 2020 في بلدية بيت لحم وعضو "لجنة الشعار" ، فقد استعرضت امام الحضور عددا من التصميمات المقدمة لمسابقة شعار " لوغو" بيت لحم عاصمة الثقافة العربية ، مؤكدة انه سيتم قريبا الاعلان عن الشعار الذي تم اختياره واعتماده.

وقد رشحت بلدية بيت لحم الاعلامي فادي غطاس ليمثلها في اللجنة الاعلامية.