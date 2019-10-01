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الاحتلال يكشف تفاصيل حول "الاسرائيلي" الذي فقدت آثاره في سيناء

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 20:12 - 01 أكتوبر 2019
الحدود سيناء الحدود سيناء
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عثرت السلطات الإسرائيلية على الإسرائيلي " أفيف سلوبودكين " الذي فقدت آثاره قبل أيام في سيناء المصرية بعد توجه للسياحة هناك.

ووفقاً للقناة "12 العبرية"، عثر على الإسرائيلي بعد أن تم اعتقاله من قبل السلطات المصرية قبل أسبوع في ميدان التحرير في القاهرة.

وأشارت القناة العبرية إلى أن السلطات المصرية اعتقلته عن طريق الخطأ أثناء تواجده في ميدان التحرير بالتزامن مع المظاهرات المطالبة برحيل السيسي.

وكتب أفيف سلوبودكين في مجموعة مغلقة على فيسبوك محذرا المستوطنين المسافرين إلى مصر: “أوصيكم بالابتعاد عن ميدان التحرير في الأشهر المقبلة مسافة كيلومتر من محيطه، مع أو بدون كاميرا”.

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